Госенс рад, что наконец-то дебютировал за «Интер»

Защитник «Интера» Робин Госенс впервые сыграл за миланскую команду в матче 1/2 финала Кубка Италии против «Милана». Немец перешел в «Интер» из «Аталанты» в январе, но у него была травма.

«Очень приятно вернуться на поле после этой неприятной травмы, из-за которой я отсутствовал почти пять месяцев.

Это тяжелое испытание, но мы можем сказать свое слово в ответном матче. «Милан» прессингует высоко, и мы должны были использовать больше свободных мест, но это команда, которая много играла, и усталость неизбежна", — цитирует пресс-служба клуба Госенса.

Напомним, Госенс не играл с 29 сентября, когда «Аталанта» переиграла «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Тогда игрок порвал мышцу бедра, а также у него позже случился рецидив.