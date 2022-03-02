Пиоли считает, что «Милан» заслужил победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команда должна была обыгрывать «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии.

«Милан» отлично играл и заслуживал большего. Но результат хороший, однако я думаю, что мы должны были победить.

Во втором матче будет очень тяжело, но этой встречей я удовлетворен. За последние 2,5 года мы добились прогресса и хотим завоевать какой-нибудь трофей, чтобы этот сезон стал прекрасным", — цитирует Пиоли Mediaset.

В первой встрече команды сыграли со счетом 0:0. Ответная игра состоится 20 апреля.