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Пиоли считает, что «Милан» заслужил победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команда должна была обыгрывать «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии.

«Милан» отлично играл и заслуживал большего. Но результат хороший, однако я думаю, что мы должны были победить.

Во втором матче будет очень тяжело, но этой встречей я удовлетворен. За последние 2,5 года мы добились прогресса и хотим завоевать какой-нибудь трофей, чтобы этот сезон стал прекрасным", — цитирует Пиоли Mediaset.

В первой встрече команды сыграли со счетом 0:0. Ответная игра состоится 20 апреля.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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«Милан» и «Интер» не забили голов в 1/2 финала Кубка Италии
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Душан Влахович

Ювентус

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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

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