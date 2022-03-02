Тео Эрнандес надеется на выход «Милана» в финал Кубка Италии

Защитник «Милана» Тео Эрнандес после ничьей с «Интером» (0:0) в первом полуфинале Кубка Италии отметил, что домашняя ничья дает его команде преимущество. Если ответный матч закончится ничьей, то «россонери» будут иметь преимущество по голам на выезде.

«Мы показали хорошую игру. Знали, что эта игра будет сложной, но впереди еще один матч, чтобы выйти в финал. Мы выкладываемся по полной, работая изо дня в день и проводя невероятный сезон. Должны продолжать и побеждать.

У нас были шансы забить, это правда, что нельзя победить, если не забиваем, но мы играли хорошо, и теперь ждем ответного матча", — сказал Тео Эрнандес Mediaset.

Ответная игра состоится 20 апреля.