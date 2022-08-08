Голкипер «Специи» Проведель перешел в «Лацио»
Голкипер «Специи» Иван Проведель перешел в «Лацио», сообщает сайт римского клуба.
Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит около 3 миллионов евро.
Римский клуб подпишет контракт с 28-летним футболистом до 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.
Голкипер выступал за «Специю» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он пропустил 52 гола в 31 матче за команду, отыграв 7 встреч на ноль.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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