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Голкипер «Специи» Проведель перешел в «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Специи» Иван Проведель перешел в «Лацио», сообщает сайт римского клуба.

Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит около 3 миллионов евро.

Римский клуб подпишет контракт с 28-летним футболистом до 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Голкипер выступал за «Специю» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он пропустил 52 гола в 31 матче за команду, отыграв 7 встреч на ноль.

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