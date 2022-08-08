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«Интер» расторг контракт с нападающим Алексисом Санчесом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» на официальном сайте объявил, что достиг договоренности о расторжении контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

Теперь 33-летний чилиец получил статус свободного агента.

Ожидается, что футболист продолжит карьеру во французском «Марселе» и подпишет контракт до 2024 года

В прошедшем сезоне нападающий забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Алексис Санчес
ФК Интер (Интернационале)
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