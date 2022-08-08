«Сампдория» арендовала полузащитника «Ромы» с правом выкупа
«Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Ромы» Гонсало Вильяра, сообщает сайт клуба.
Следующим летом клуб сможет выкупить права на 24-летнего испанца. Контракт с ним будет подписан до 2027 года.
Во второй половине прошлого сезона Вильяр выступал за «Хетафе» на правах аренды, на его счету 1 результативная передача в 10 матчах за испанскую команду.
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|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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|0
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10
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|0
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|0
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13
|Болонья
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|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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