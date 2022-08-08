«Сампдория» арендовала полузащитника «Ромы» с правом выкупа

«Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Ромы» Гонсало Вильяра, сообщает сайт клуба.

Следующим летом клуб сможет выкупить права на 24-летнего испанца. Контракт с ним будет подписан до 2027 года.

Во второй половине прошлого сезона Вильяр выступал за «Хетафе» на правах аренды, на его счету 1 результативная передача в 10 матчах за испанскую команду.