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«Сампдория» арендовала полузащитника «Ромы» с правом выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гонсало Вильяр.
Фото ФК «Сампдория».

«Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Ромы» Гонсало Вильяра, сообщает сайт клуба.

Следующим летом клуб сможет выкупить права на 24-летнего испанца. Контракт с ним будет подписан до 2027 года.

Во второй половине прошлого сезона Вильяр выступал за «Хетафе» на правах аренды, на его счету 1 результативная передача в 10 матчах за испанскую команду.

ФК Рома
ФК Сампдория
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