Голкипер сборной Мексики Очоа подпишет контракт с итальянской «Салернитаной»
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа в ближайшее время подпишет контракт с итальянской «Салернитаной», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
37-летний мексиканец заключит договор до конца нынешнего сезона.
Очоа, который сейчас находится без клуба, подпишет контракт на правах свободного агента.
Последним клубом голкипера была мексиканская «Америка». На ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Мексики он провел 3 матча, в которых пропустил 3 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3
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