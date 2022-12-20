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20 декабря, 18:43

Голкипер сборной Мексики Очоа подпишет контракт с итальянской «Салернитаной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа в ближайшее время подпишет контракт с итальянской «Салернитаной», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

37-летний мексиканец заключит договор до конца нынешнего сезона.

Очоа, который сейчас находится без клуба, подпишет контракт на правах свободного агента.

Последним клубом голкипера была мексиканская «Америка». На ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Мексики он провел 3 матча, в которых пропустил 3 гола.

Гильермо Очоа
ФК Салернитана
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 - : -
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Фиорентина – Монца
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