Голкипер сборной Мексики Очоа подпишет контракт с итальянской «Салернитаной»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа в ближайшее время подпишет контракт с итальянской «Салернитаной», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

37-летний мексиканец заключит договор до конца нынешнего сезона.

Очоа, который сейчас находится без клуба, подпишет контракт на правах свободного агента.

Последним клубом голкипера была мексиканская «Америка». На ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Мексики он провел 3 матча, в которых пропустил 3 гола.