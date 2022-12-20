Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:27

«Интер» продвинулся в переговорах по новому контракту с Дармианом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Интер» продвинулся в переговорах с защитником Маттео Дармианом по новому контракту, сообщает Sky Sport Italia.

«Нерадзурри» хотят подписать с итальянским игроком обороны новый контракт до 2025 года. Его нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

32-летний итальянец перешел в «Интер» из «Пармы» осенью 2020 года. В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, сделав два ассиста.

В своем первом сезоне Маттео выиграл с «Интером» серию А, а спустя еще год — Кубок Италии.

Маттео Дармиан
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер сборной Мексики Очоа подпишет контракт с итальянской «Салернитаной»

«Интер» предложил защитнику Бастони новый контракт с повышением зарплаты. Игрок взял время на раздумье
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости