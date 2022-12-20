«Интер» продвинулся в переговорах по новому контракту с Дармианом

«Интер» продвинулся в переговорах с защитником Маттео Дармианом по новому контракту, сообщает Sky Sport Italia.

«Нерадзурри» хотят подписать с итальянским игроком обороны новый контракт до 2025 года. Его нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

32-летний итальянец перешел в «Интер» из «Пармы» осенью 2020 года. В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, сделав два ассиста.

В своем первом сезоне Маттео выиграл с «Интером» серию А, а спустя еще год — Кубок Италии.