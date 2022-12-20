Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли назвал имена трех главных легенд в футболе.

«В футболе есть три легенды — Пеле, Марадона и Месси, но все они относятся к разным эпохам», — приводит слова Пиоли Sky Sports.

18 декабря Лионель Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022. В финале турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти).