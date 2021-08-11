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Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Алессандрию»

20:20
«Аталанта» — «Алессандрия» — 7:1. Фото ФК «Аталанта»
«Аталанта» — «Алессандрия» — 7:1. Фото ФК «Аталанта»
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«Аталанта» в товарищеском матче победила «Алессандрию». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу клуба из Бергамо.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в основном составе и был заменен в перерыве. Он отметился голевой передачей на Йосипа Иличича.

Дополнительная информация:

https://www.atalanta.it/news/atalanta-alessandria-live-match/

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