Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Алессандрию»

«Аталанта» в товарищеском матче победила «Алессандрию». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу клуба из Бергамо.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в основном составе и был заменен в перерыве. Он отметился голевой передачей на Йосипа Иличича.