«Аталанта» претендует на нападающего «Лилля» Иконе
15:58
«Аталанта» интересуется нападающим «Лилля» Джонатаном Иконе, сообщает Calciomercato.
По информации источника, французский клуб хочет выручить около 30 миллионов евро за 23-летнего француза. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Милан» и дортмундская «Боруссия».
В сезоне-2021/22 Иконе провел 2 матча в составе «Лилля», на его счету 1 гол. Форвард является воспитанником «ПСЖ».
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/atalanta-per-l-attacco-spunta-ikone-sondaggio-con-il-lille-79570
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