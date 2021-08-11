«Аталанта» претендует на нападающего «Лилля» Иконе

«Аталанта» интересуется нападающим «Лилля» Джонатаном Иконе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, французский клуб хочет выручить около 30 миллионов евро за 23-летнего француза. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Милан» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2021/22 Иконе провел 2 матча в составе «Лилля», на его счету 1 гол. Форвард является воспитанником «ПСЖ».