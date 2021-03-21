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Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Ювентусом»

18:53
«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (слева). Фото ФК «Ювентус», Twitter Адольфо Гайч. Фото ФК «Беневенто»., Twitter
«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (слева). Фото ФК «Ювентус», Twitter
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«Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграл «Беневенто» со счетом 0:1.

Единственный гол у гостей на 69-й минуте встречи забил 22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который выступает за итальянский клуб на правах аренды из ЦСКА.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице. Беневенто — 16-й.

В других матчах тура «Сампдория» победила «Торино» (1:0), а «Лацио» обыграл «Удинезе» (1:0).

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1 (0:0)

Гол: Гайч, 69.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 73), Артур (Бентанкур, 73), Криштиану Роналду, Мората, Бернардески, Кьеза, Кулушевски.

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Кальдирола, Барба, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 74), Гайч (Ди Серио, 83).

Предупреждения: Туя, 9. Бернардески, 17. Кальдирола, 75. Тельо, 84. Бентанкур, 90+2.

Судья: Абиссо (Италия).

21 марта. Турин. Стадион «Алльянц».

«Сампдория» — «Торино» — 1:0 (1:0)

Гол: Кандрева, 25.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 73), Колли, Ауджелло, Кандрева (Феррари, 88), Экдаль, Янкто, Торсби, Квальярелла (Дамсгор, 88), Габбьядини (Бальде, 67).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Иццо (Синго, 73), Войвода (Дзадза, 59), Лянко, Бремер, Ринкон (Мурру, 80), Мандрагора, Гояк (Бонаццоли, 80), Санабрия (Верди, 59), Белотти.

Предупреждение: Янкто, 90+5.

Судья: Орсато (Италия).

21 марта. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Удинезе» — «Лацио» — 0:1 (0:1)

Гол: Марушич, 37.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Форестьери, 74), Молина, Р.Перейра, де Пауль, Макенго (Несторовски, 46), Уоллас, Льоренте (Окака Чука, 62).

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Габаррон (Музаккьо, 86), Лукас (Акпа-Акпро, 66), Луис Альберто (А.Перейра, 74), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле (Корреа, 74), Муричи (Эскаланте, 66).

Предупреждения: Молина, 58. Габаррон, 82. Музаккьо, 87. А.Перейра, 90+2.

Судья: Мареска (Италия).

21 марта. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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