Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Ювентусом»
«Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграл «Беневенто» со счетом 0:1.
Единственный гол у гостей на 69-й минуте встречи забил 22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который выступает за итальянский клуб на правах аренды из ЦСКА.
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице. Беневенто — 16-й.
В других матчах тура «Сампдория» победила «Торино» (1:0), а «Лацио» обыграл «Удинезе» (1:0).
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1 (0:0)
Гол: Гайч, 69.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 73), Артур (Бентанкур, 73), Криштиану Роналду, Мората, Бернардески, Кьеза, Кулушевски.
«Беневенто»: Монтипо, Туя, Кальдирола, Барба, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 74), Гайч (Ди Серио, 83).
Предупреждения: Туя, 9. Бернардески, 17. Кальдирола, 75. Тельо, 84. Бентанкур, 90+2.
Судья: Абиссо (Италия).
21 марта. Турин. Стадион «Алльянц».
«Сампдория» — «Торино» — 1:0 (1:0)
Гол: Кандрева, 25.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 73), Колли, Ауджелло, Кандрева (Феррари, 88), Экдаль, Янкто, Торсби, Квальярелла (Дамсгор, 88), Габбьядини (Бальде, 67).
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Иццо (Синго, 73), Войвода (Дзадза, 59), Лянко, Бремер, Ринкон (Мурру, 80), Мандрагора, Гояк (Бонаццоли, 80), Санабрия (Верди, 59), Белотти.
Предупреждение: Янкто, 90+5.
Судья: Орсато (Италия).
21 марта. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Удинезе» — «Лацио» — 0:1 (0:1)
Гол: Марушич, 37.
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Форестьери, 74), Молина, Р.Перейра, де Пауль, Макенго (Несторовски, 46), Уоллас, Льоренте (Окака Чука, 62).
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Габаррон (Музаккьо, 86), Лукас (Акпа-Акпро, 66), Луис Альберто (А.Перейра, 74), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле (Корреа, 74), Муричи (Эскаланте, 66).
Предупреждения: Молина, 58. Габаррон, 82. Музаккьо, 87. А.Перейра, 90+2.
Судья: Мареска (Италия).
21 марта. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю