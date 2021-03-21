Twitter «Беневенто» сошел с ума после победы над «Ювентусом» и гола Гайча
Футболисты «Беневенто» обыграли «Ювентус» и прервали 11-матчевую серию без побед в чемпионате Италии.
Встреча 28-го тура, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил нападающий Адольфо Гайч, которого «Беневенто» арендовал у московского ЦСКА.
После этого успеха в Twitter «Беневенто» появился странный пост.
«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А, «Беневенто», в активе которого 29 очков, располагается на 16-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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