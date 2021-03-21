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Twitter «Беневенто» сошел с ума после победы над «Ювентусом» и гола Гайча

19:07
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Футболисты «Беневенто» обыграли «Ювентус» и прервали 11-матчевую серию без побед в чемпионате Италии.

Встреча 28-го тура, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил нападающий Адольфо Гайч, которого «Беневенто» арендовал у московского ЦСКА.

После этого успеха в Twitter «Беневенто» появился странный пост.

«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А, «Беневенто», в активе которого 29 очков, располагается на 16-й строчке.

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