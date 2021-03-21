«Милан» не будет рассматривать предложения по Доннарумме
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не будет продан в летнее трансферное окно. Руководство клуба отклонит любые предложения от других команд, утверждает Corriere dello Sport.
«Милан» продолжает переговоры о продлении контракта с голкипером. У красно-черных на данный момент есть два варианта соглашения: либо контракт на два года, либо на один, что фактически отложит разговоры о продлении на несколько месяцев.
Соглашение Доннаруммы с родным клубом истекает летом 2021 года. «Милан» предлагал ему 7 миллионов евро чистыми в год, но данные условия не устраивают голкипера.
Сейчас 22-летний вратарь имеет право вести переговоры с любым клубом и уйти из «Милана» бесплатно летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю