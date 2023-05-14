«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в матче серии А

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«Ювентус» на своем поле обыграл «Кремонезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет открыл полузащитник Николо Фаджоли на 55-й минуте встречи. На 79-й минуте защитник Бремер удвоил преимущество хозяев.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму и был заменен на 24-й минуте.

«Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Кремонезе» располагается на 19-й строчке — 24 очка.