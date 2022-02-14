«Это журналистика без морали». Моуринью раскритиковал итальянскую прессу после матча с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал итальянских журналистов после матча 25-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).

«Маленькую часть новостей я не могу назвать ложью, все остальное — это журналистика пятого класса, — приводит слова Моуринью Football Italia. — Это журналистика без морали, она не знает самой сути журналистики — правды«.

Тренер отметил сплоченность и гармонию в римском клубе.

«Нас могут назвать слабыми, но никто не скажет, что мы не сплочены. Да, с игровой точки зрения у нас есть предел. Второй пропущенный мяч будет сниться в кошмарах, как и многие другие эпизоды», — сказал он.

Ранее Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» после поражения от «Интера» (0:2) во встрече 1/4 финала Кубка Италии.

«Худший недостаток мужчины — отсутствие индивидуальности. Вы боитесь больших матчей? Тогда идите играть в серию C, без давления, чемпионов и больших стадионов», — сказал он.

Позже тренер назвал ложью информацию о расколе между ним и игроками команды.

После 25 туров серии А «Рома» набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.