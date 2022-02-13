Моуринью: «Судя по историям, что я слышал, я должен ходить с синяком под глазом и распухшим лицом»

Моуринью рассказал об атмосфере в «Роме» перед матчем с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал об атмосфере в команде перед матчем 25-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

«Судя по историям, что я слышал, я должен ходить с синяком под глазом и распухшим лицом, — приводит слова Моуринью Goal. — История о расколе между мной и игроками — большая ложь. После матча мы поговорили, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю».

Напомним, главный тренер «Ромы» раскритиковал игроков своей команды после поражения от «Интера» (0:2) во встрече 1/4 финала Кубка Италии.

«Худший недостаток мужчины — отсутствие индивидуальности. Вы боитесь больших матчей? Тогда идите играть в Серию C, без давления, чемпионов и больших стадионов», — сказал он.

Игра между римской командой и «Сассуоло» состоится сегодня, 13 февраля. Матч состоится на стадионе «Мапеи» в Сассуоло. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.