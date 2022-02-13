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Моуринью: «Судя по историям, что я слышал, я должен ходить с синяком под глазом и распухшим лицом»

Моуринью рассказал об атмосфере в «Роме» перед матчем с «Сассуоло»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал об атмосфере в команде перед матчем 25-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

«Судя по историям, что я слышал, я должен ходить с синяком под глазом и распухшим лицом, — приводит слова Моуринью Goal. — История о расколе между мной и игроками — большая ложь. После матча мы поговорили, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю».

Напомним, главный тренер «Ромы» раскритиковал игроков своей команды после поражения от «Интера» (0:2) во встрече 1/4 финала Кубка Италии.

«Худший недостаток мужчины — отсутствие индивидуальности. Вы боитесь больших матчей? Тогда идите играть в Серию C, без давления, чемпионов и больших стадионов», — сказал он.

Игра между римской командой и «Сассуоло» состоится сегодня, 13 февраля. Матч состоится на стадионе «Мапеи» в Сассуоло. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/news/mourinho-claims-no-balls-bust-up-after-roma-loss-to-inter-a/blt5bf71d1402675e83

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ф2 (0)

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П2

16%

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13%

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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
ФК Рома
ФК Сассуоло
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серия А
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И В Н П +/- О
1
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
2
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
18
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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Лацио – Болонья
 3 : 0
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Наполи – Интер
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12.02 22:45
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Милан – Сампдория
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