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Симоне Индзаги: «Моуринью особенный тренер, всегда был очень добр»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:1).

«Меня беспокоило то, что мы лишь три дня назад играли в Кубке Италии, а тут нас ждал соперник, который не проигрывал 12 туров. Нам нужно было первоклассное выступление, и именно это я и увидел.

Мы выиграли пятый матч подряд, но еще ничего не добились. На следующей неделе нас ждет отложенный матч с «Болоньей», так что все еще впереди. График напряженный, надо правильно распределять физические и психологические силы.

Мы с Моуринью пожелали друг другу удачи. Он особенный тренер, всегда был очень добр. Перед матчем в Кубке Италии мы общались с ним 45 минут, с ним очень интересно обсуждать футбол», — цитирует Индзаги Football Italia.

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ФК Рома
Симоне Индзаги
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
2
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
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14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
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 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
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