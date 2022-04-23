Симоне Индзаги: «Моуринью особенный тренер, всегда был очень добр»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:1).

«Меня беспокоило то, что мы лишь три дня назад играли в Кубке Италии, а тут нас ждал соперник, который не проигрывал 12 туров. Нам нужно было первоклассное выступление, и именно это я и увидел.

Мы выиграли пятый матч подряд, но еще ничего не добились. На следующей неделе нас ждет отложенный матч с «Болоньей», так что все еще впереди. График напряженный, надо правильно распределять физические и психологические силы.

Мы с Моуринью пожелали друг другу удачи. Он особенный тренер, всегда был очень добр. Перед матчем в Кубке Италии мы общались с ним 45 минут, с ним очень интересно обсуждать футбол», — цитирует Индзаги Football Italia.