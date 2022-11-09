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Сегодня, 16:25

Моуринью — про Ибаньеса: «Для меня он неприкасаемый»

Моуринью заявил, что Ибаньес неприкасаемый
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поддержал защитника Рожера Ибаньеса после поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии от «Лацио» (0:1). Ошибка 23-летнего бразильца привела к единственному голу в игре.

«Я очень уважаю человека, который с первого дня моей работы здесь отдавал всего себя. Когда мы побеждаем, мы побеждаем вместе. Когда мы проигрываем, мы проигрываем все вместе. Для меня он неприкасаемый», — цитирует специалиста официальный сайт римлян.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. Команда из Рима набрала 25 очков за 13 матчей.

В следующей встрече команда Моуринью сыграет против «Сассуоло». Игра пройдет 9 ноября в 20.30 по московскому времени.

ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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36 тур
37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Монца, Ювентус

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