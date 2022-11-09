Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:36

Рибери об игре за «Салернитану»: «Я выиграл много трофеев, но избегать вылета было незабываемо»

Рибери рассказал, каким он запомнит время в «Салернитане»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок сборной Франции Франк Рибери рассказал о своем времени в «Салернитане».

«Я выиграл много трофеев, это правда. Но время в «Салернитане» — особенное. Я никогда не играл за команду, которая избегает вылета и это было невероятно.

Когда ты заканчиваешь вот так и видишь всех счастливых болельщиков — это самое лучшее. Для меня это было важно и незабываемо», — рассказал Рибери Il Mattino.

Рибери может продолжить работать в «Салернитане» в качестве посла. В клубе он играл с лета 2022 года.

В этом сезоне 39-летний полузащитник провел всего два матча, не отметившись результативными действиями.

В активе Рибери девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.

Франк Рибери
ФК Салернитана
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью — про Ибаньеса: «Для меня он неприкасаемый»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Ювентус, Монца

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости