«Краснодар» обыграл «Динамо» и финишировал вторым в РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Джон Кордоба.

«Краснодар» (56 очков) поднялся на второе место в РПЛ и завоевал серебро чемпионата России.

«Динамо» (56) упустило шанс завоевать чемпионский титул. Бело-голубые уступили «быкам» по дополнительным показателям и опустились на третью строчку.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» (57), который в параллельном матче обыграл «Ростов» (2:1).