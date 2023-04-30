Моуринью — о матче с «Миланом»: «Результат несправедлив по отношению к нам»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 32-го тура серии А против «Милана» (1:1).

«Если говорить только об игре, то результат несправедлив по отношению к нам, — цитирует DAZN Моуринью. — Только мы способны играть против «Милана» так, как сыграли, испытывая такие трудности. У нас не огромный состав. Каждая потеря — большая проблема, а сегодня мы потеряли нескольких игроков. То, насколько упорно мы боролись с «Миланом» в борьбе за четвертое место, поражает. Только мы на такое способны. Конечно, я расстроен, потому что три очка были у нас в руках. Но я в большей степени горд, чем огорчен».

Миланцы остались на четвертой строчке в чемпионате Италии, римляне — пятые. У обеих команд по 57 очков.

В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Монцей», «Милан» примет дома «Кремонезе».