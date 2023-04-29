«Торино» Миранчука проиграл «Аталанте» в матче серии А

«Торино» проиграл «Аталанте» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Счет в матче открыл игрок команды из Бергамо Давиде Дзаппакоста на 34-й минуте.

Во втором тайме на 75-й минуте футболист туринского клуба Антонио Санабрия сравнял счет. Санабрия забил после того, как вратарь «Аталанты» отразил удар Алексея Миранчука.

На 87-й минуте победу «Аталанте» принес гол Дувана Сапаты.

Миранчук вышел на матч в стартовом составе «Торино» и провел на поле 90 минут.

«Торино» занимает 12-е место в турнирной таблице серии А с 42 очками. «Аталанта» находится на шестой строчке (55).