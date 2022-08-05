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Пиоли рассказал, в чем нужно прибавить нападающему «Милана» Леау

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о будущем нападающего «россонери» Рафаэла Леау.

«Меня совершенно не беспокоят вопросы по его контракту. Вы видите, что он счастлив быть в «Милане». Он чемпион с точки зрения силы и способности преодолеть себя.

В прошлом сезоне он забил так много голов. Он так вырос в работе без мяча. Ему осталось поработать над тем, что правильно занимать позицию в штрафной площади», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2021/22 Леау забил 14 голов и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Леау отказался продлевать контракт с «Миланом». Нынешний контракт с игроком действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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