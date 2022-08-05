Пиоли рассказал, в чем нужно прибавить нападающему «Милана» Леау
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о будущем нападающего «россонери» Рафаэла Леау.
«Меня совершенно не беспокоят вопросы по его контракту. Вы видите, что он счастлив быть в «Милане». Он чемпион с точки зрения силы и способности преодолеть себя.
В прошлом сезоне он забил так много голов. Он так вырос в работе без мяча. Ему осталось поработать над тем, что правильно занимать позицию в штрафной площади», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2021/22 Леау забил 14 голов и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Леау отказался продлевать контракт с «Миланом». Нынешний контракт с игроком действует до конца июня 2024 года.
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|0
|0
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|0
|0
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|
5
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|0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
|0
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|
8
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9
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|0
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|0
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10
|Торино
|0
|0
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|0
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|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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