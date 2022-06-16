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Сегодня, 12:29

Леау отклонил первое предложение «Милана» о продлении контракта

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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау отклонил первое предложение «россонери» о продлении контракта, сообщает La Stampa.

По информации источника, клуб предложил 23-летнему португальцу новое соглашение до 2026 года с существенным повышением зарплаты, но игрок и его окружение отказались. Агенты Леау готовы сесть за стол переговоров после закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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