Леау отклонил первое предложение «Милана» о продлении контракта

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау отклонил первое предложение «россонери» о продлении контракта, сообщает La Stampa.

По информации источника, клуб предложил 23-летнему португальцу новое соглашение до 2026 года с существенным повышением зарплаты, но игрок и его окружение отказались. Агенты Леау готовы сесть за стол переговоров после закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.