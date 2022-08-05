Пиоли рассказал, каких игроков ему напоминает новичок «Милана» Де Кетеларе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал подписание полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе.

«В перспективе, в ближайшие пару лет он может стать топовым европейским игроком. Мы встретились в среду, я показал ему видео с некоторыми игровыми задумками на грядущий сезон. Он был очень внимателен. Судя по тому, что он сказал, видно, что он очень умен и понимает футбол.

Помимо этого, у него большой талант. Он элегантен в касании мяча, на него приятно смотреть. В диалоге с Ориги я сказал, что он наполовину Кака, наполовину Хаверц», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Хавбек будет выступать под 90-м номером.

Сообщалось, что «Милан» заплатил за игрока 35 миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».