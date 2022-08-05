Пиоли рассказал, каких игроков ему напоминает новичок «Милана» Де Кетеларе
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал подписание полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе.
«В перспективе, в ближайшие пару лет он может стать топовым европейским игроком. Мы встретились в среду, я показал ему видео с некоторыми игровыми задумками на грядущий сезон. Он был очень внимателен. Судя по тому, что он сказал, видно, что он очень умен и понимает футбол.
Помимо этого, у него большой талант. Он элегантен в касании мяча, на него приятно смотреть. В диалоге с Ориги я сказал, что он наполовину Кака, наполовину Хаверц», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.
Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Хавбек будет выступать под 90-м номером.
Сообщалось, что «Милан» заплатил за игрока 35 миллионов евро, включая бонусы.
В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».
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|Милан
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|21:45
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Специя – Эмполи
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|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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