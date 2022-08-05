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Сегодня, 13:29

В «Болонье» заявили об отсутствии желания покупать Шомуродова из «Ромы»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о возможной покупке Эльдора Шомуродова из «Ромы».

«Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти — неправда. Мы не собираемся покупать Эльдора», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее сообщалось о том, что «Рома» продаст Шомуродова в «Болонью», чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Элдор Шомуродов
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