В «Болонье» заявили об отсутствии желания покупать Шомуродова из «Ромы»
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о возможной покупке Эльдора Шомуродова из «Ромы».
«Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти — неправда. Мы не собираемся покупать Эльдора», — сказал Сартори «СЭ».
Ранее сообщалось о том, что «Рома» продаст Шомуродова в «Болонью», чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
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|0
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16
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18
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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