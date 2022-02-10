Главный тренер «Милана» Пиоли оценил форму нападающего Оливье Жиру

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о форме нападающего команды Оливье Жиру.

«Жиру хорошо начал сезон. У него были проблемы со спиной и голеностопом, поэтому ему нужно было время, чтобы прийти в форму. Он отличный центрфорвард», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Ранее «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии обыграл «Лацио» со счетом 4:0. Подопечные Пиоли занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 1 очко.