Главный тренер «Милана» Пиоли оценил форму нападающего Оливье Жиру
Пиоли оценил форму нападающего «Милана» Оливье Жиру
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о форме нападающего команды Оливье Жиру.
«Жиру хорошо начал сезон. У него были проблемы со спиной и голеностопом, поэтому ему нужно было время, чтобы прийти в форму. Он отличный центрфорвард», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
Ранее «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии обыграл «Лацио» со счетом 4:0. Подопечные Пиоли занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 1 очко.
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|6
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15
|Специя
|24
|7
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|26-44
|26
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16
|Сампдория
|24
|6
|5
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|23
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
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|22:45
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Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Лацио
|18
|
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Ювентус
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Джованни Симеоне
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Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|
Антонио Кандрева
Сампдория
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|И
|К
|Ж
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Николо Дзаньоло
Рома
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|1
|7
|
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|1
|4
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|
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