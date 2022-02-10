Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на выездной матч с «Аталантой»

Стала известна заявка «Фиорентины» на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Аталанты».

В заявку на выездную встречу попал форвард «фиалок» Александр Кокорин. Отметим, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит встречу из-за травмы.

Матч «Аталанта» — «Фиорентина» пройдет сегодня, 10 февраля, и начнется в 20.00 (мск).

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. По данным итальянских СМИ, его зарплата составляет 1,7 миллиона евро за сезон.