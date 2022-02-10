Влахович мог продолжить карьеру в «Реале», но мадридцы отказали «Фиорентине»

Экс-игрок «Фиорентины», форвард «Ювентуса» Душан Влахович мог продолжить карьеру в «Реале», сообщает Cadena Ser.

По данным источника, президент «фиалок» связывался с руководством «Реала» и предлагал игрока испанскому клубу. Мадридцы отказали «Фиорентине», так как намерены приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе летом 2022 года на правах свободного агента.

В январе 2022 года 22-летний футболист перешел в «Ювентус» за 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.