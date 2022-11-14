Сарри считает, что «Ювентус» слишком глубоко защищался в матче против «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итог матча 15-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:3).

«Вероятно, все изменил первый гол, когда мы не рисковали у своих ворот до 40-й минуты и контролировали игру, поэтому [пропущенный на 43-й минуте гол] был поворотным моментом.

Атакующая команда, которая отсиживается на своей трети поля, когда у нас нет центрфорварда — это сложно. Я не говорю, что «Юве» не заслужил победы, но 3:0 — это очень тяжелый результат.

«Ювентус» всегда защищался очень глубоко, честно признаюсь. Поэтому у меня не было сомнений, что они сядут еще глубже, поведя в счете. Мое единственное сомнение было в том, каких нападающих они выпустят с первых минут», — сказал Сарри после игры.

После этого матча «Ювентус» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 30 очками — на четвертой строчке.