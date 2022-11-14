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Сарри: «Ювентус» — атакующая команда, когда отсиживается на своей трети поля»

Сарри считает, что «Ювентус» слишком глубоко защищался в матче против «Лацио»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итог матча 15-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:3).

«Вероятно, все изменил первый гол, когда мы не рисковали у своих ворот до 40-й минуты и контролировали игру, поэтому [пропущенный на 43-й минуте гол] был поворотным моментом.

Атакующая команда, которая отсиживается на своей трети поля, когда у нас нет центрфорварда — это сложно. Я не говорю, что «Юве» не заслужил победы, но 3:0 — это очень тяжелый результат.

«Ювентус» всегда защищался очень глубоко, честно признаюсь. Поэтому у меня не было сомнений, что они сядут еще глубже, поведя в счете. Мое единственное сомнение было в том, каких нападающих они выпустят с первых минут», — сказал Сарри после игры.

После этого матча «Ювентус» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 30 очками — на четвертой строчке.

ФК Лацио
ФК Ювентус
Маурицио Сарри
серия А
0
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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11.11 22:45
Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
Наполи – Удинезе
 3 : 2
12.11 20:00
Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
13.11 14:30
Аталанта – Интер
 2 : 3
13.11 17:00
Рома – Торино
 1 : 1
13.11 17:00
Монца – Салернитана
 3 : 0
13.11 17:00
Верона – Специя
 1 : 2
13.11 20:00
Милан – Фиорентина
 2 : 1
13.11 22:45
Ювентус – Лацио
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