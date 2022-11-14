Жозе Моуринью: «В «Роме» есть игроки очень низкого уровня, кому-то нужно быть самокритичным»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает об игре своей команды в матче 15-го тура серии А с «Торино» (1:1). Игра прошла вчера, 13 ноября.

«Меня правильно удалили. Я наговорил арбитру плохих слов, но после матча извинился.

Когда Дибала играет, совсем другое дело. Без него тяжело. У нас есть игроки очень низкого уровня, кто-то должен быть самокритичным", — цитирует Моуринью Николо Скира.

Ранее тренер посоветовал футболисту «Ромы» покинуть клуб из-за непрофессионального отношения во время матча 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:1).