Аллегри: «Шесть туров назад никто не верил, что «Ювентус» будет идти третьим в серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:0).

«Я не люблю давать объяснения в футболе, так как все может так быстро меняться день за днем. Футбол на самом деле прост — вы должны выигрывать матчи, для этого есть разные способы. Я могу только поблагодарить ребят за их выступления.

«Наполи» проводит свой сезон в замечательном темпе. Я не думаю, что в этом году можно выиграть скудетто, набрав менее 90 очков. Мы сильно отстали. Всего шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, так что это шаг вперед», — приводит слова Аллегри Football Italia.

После этого матча «Ювентус» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 30 очками — на четвертой строчке.