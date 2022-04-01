Сарри обсуждает продление контракта с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри обсуждает продление соглашения с римским клубом, сообщает Calciomercato. По информации источника, итальянский специалист встречался с владельцем и президентом «Лацио» Клаудио Лотито.

Сообщается, что в руководстве клуба были настроены продолжить сотрудничество, но поражение «Лацио» в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:3) внесло неопределенность в процесс переговоров.

Источник отмечает, что Лотито и Сарри снова встретятся в течение следующих нескольких недель, но маловероятно, что 63-летний специалист подпишет долгосрочный контракт.

Соглашение Сарри с «Лацио» действует до июня 2023 года. В сезоне-2021/22 чемпионата Италии римский клуб идет на седьмом месте, набрав 49 очков после 30 туров.