Главный тренер «Торино» раскритиковал Белотти

Главный тренер «Торино» Иван Юрич недоволен игрой нападающего клуба Андреа Белотти. Хорватский специалист считает, что капитан «быков» плохо себя проявляет в выездных матчах.

«Дома он играет в определенную игру, но на выезде его не существует. Я ожидаю другой активности в выездных играх. Вылет сборной Италии с чемпионата мира стал для него сильным ударом. Он может показывать отличные выступления, но также и очень негативные. Я хочу увидеть выступления на высоком уровне в последних девяти играх, и мы посмотрим, что произойдет с продлением контракта», — сказал Юрич на пресс-конференции.

Контракт Белотти с «Торино» действует до июня 2022 года. В сезоне-2021/22 28-летний нападающий провел за «быков» 15 матчей в чемпионате Италии, забив четыре гола и отдал одну результативную передачу.