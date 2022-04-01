Журналист Gazzetta dello Sport раскритиковал «Наполи» за возможный переход Кварацхелии

Журналист Gazzetta dello Sport Никола Бинда высказался против возможного подписания «Наполи» полузащитника «Динамо Батуми» Хвичи Кварацхелии.

«У «Наполи» есть очень сильный игрок, такой как Алессио Дзербин. Игрок, который очень хорошо выступает в «Фрозиноне», тот, кто может стать основным игроком национальной сборной через три года.

Я не могу понять стратегию «Наполи». У вас есть такой хороший игрок, как Дзербин, и вместо того, чтобы позволить ему немедленно вернуться из аренды во «Фрозиноне», вы хотите взять другого игрока, из батумского «Динамо». Может быть Кварацхелия — феномен, и некоторые мои слова будут противоречить фактам о нем. Но в данный момент я считаю немыслимым, чтобы «Наполи» не ставил на Дзербина", — цитирует Бинду AreaNapoli.

Полузащитник «Наполи» Алессио Дзербин в сезоне сезоне-2021/22 выступает на правах аренды за «Фрозиноне» в серии Б. 23-летний футболист провел 24 матча, забил семь голов и отдал две результативных передачи.

В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.