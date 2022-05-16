Главный тренер «Кальяри» разочарован результатом матча с «Интером»

Главный тренер «Кальяри» Алессандро Агостини подвел итоги матча 37-го тура против «Интера» (1:3). Специалист признался, что игра была сложная.

«Матч был непростым, а соперник — сильным. Нам нужно начать перезарядку батареек к следующему матчу. Впереди еще один матч, есть надежда. Еще не вечер. Сейчас надо собраться должным образом к следующему матчу, — цитирует Агостини пресс-служба клуба.

«Кальяри» занимает 18-ю строчку с 29 очками в 37 матчах, но все еще сохраняет шансы на выживание в серии А — отставание от идущей на 17-м месте «Салернитаны» составляет 2 очка. В последнем туре «Кальяри» сыграет с «Венецией», а «Салернитана» — с «Удинезе».