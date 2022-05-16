Гасперини заявил, что «Милан» заслуживает стать чемпионом Италии

«Аталанта» проиграла «Милану» (2:0) в матче 37-го тура серии А. Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды.

«Милан» сыграл очень сильно, он заслуживает титул, как и «Интер». Это два лучших клуба. Мы неплохо сыграли, оставались в игре до второго гола. Но после него нам стало сложнее, но мы успели создать проблемы «Милану», — цитирует Гасперини DAZN.

«Интер» перед последним туром серии А с 81 очком занимает второе место, отставая от «Милана» на два очка. «Аталанта» идет восьмой.

В 38-м туре «Интер» встретится с «Сампдорией», а «Милан» — с «Сассуоло».