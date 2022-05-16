Панарин: «Возможно, мне следует прислушаться к советам и начать чаще бросать по воротам»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ). Россиянин стал автором победного гола в овертайме.

«На самом деле я забиваю не так много, поэтому я бы сказал, что все эти голы были довольно-таки большие. Честно говоря, мои товарищи по команде позволяли мне бросать по воротам с первой игры. Может быть, это моя беда, ведь во многих моментах я не бросал, так что, возможно, мне следует прислушаться ко всем советам и начать чаще бросать», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной».