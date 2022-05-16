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Панарин: «Возможно, мне следует прислушаться к советам и начать чаще бросать по воротам»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ). Россиянин стал автором победного гола в овертайме.

«На самом деле я забиваю не так много, поэтому я бы сказал, что все эти голы были довольно-таки большие. Честно говоря, мои товарищи по команде позволяли мне бросать по воротам с первой игры. Может быть, это моя беда, ведь во многих моментах я не бросал, так что, возможно, мне следует прислушаться ко всем советам и начать чаще бросать», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной».

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
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14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
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Кальяри – Интер
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