Гендиректор «Ювентуса»: «Главной целью было попадание в Лигу чемпионов, и мы ее достигли. Оцениваю сезон положительно»

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене поделился ожиданиями от финала Кубка Италии с «Интером».

«Это финал, и это очень важно, — приводит слова Арривабене JMania Sky Sport. — Нашей главной целью было попадание в Лигу чемпионов, и мы ее достигли. Оцениваю сезон положительно. Финал с «Интером» — еще одна глава, но он не склонит чашу весов. Но мы должны стремиться расти все сильнее и сильнее. Между первым местом и четвертым большая разница, мы к этому не привыкли».

Финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» состоится сегодня, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22.00 по московскому времени.

В серии А туринский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 69 очков после 36 туров.