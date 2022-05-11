«Интер» впервые в истории проведет дополнительное время в финале Кубка Италии

«Интер» впервые в истории проведет дополнительное время в финале Кубка Италии, сообщает Opta.

Команда из Милана завершила вничью основное время в игре с «Ювентусом» — 2:2. Команды проведут 2 дополнительных тайма по 15 минут. В случае, если победитель не будет определен по итогам этого времени, будет проведена серия пенальти.

«Интер» — семикратный обладатель Кубка Италии, также команда шесть раз выходила в финал турнира.

«Ювентус» — 14-кратный победитель Кубка Италии и шестикратный финалист турнира.