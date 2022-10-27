Галлиани рассказал, что состоянию Пабок Мари ничего не угрожает. Футболист «Монци» получил ножевое ранение от неизвестного
Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о состоянии игрока команды Пабло Мари, который подвергся нападению.
Испанский защитник получил ножевое ранение от неизвестного в торговом центре в Милане.
«Он находится в больнице, но его состоянию ничего не угрожает. Надеемся, что он скоро присоединится к команде», — приводит слова Галлиана Football Italia.
Мари находится в аренде в «Монце», права на него принадлежат английскому «Арсеналу». В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.
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|
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|11
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|0
|26-9
|29
|
2
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|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|
4
|Аталанта
|11
|7
|3
|1
|16-8
|24
|
5
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
6
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Сассуоло
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
11
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|
18
|Сампдория
|11
|1
|3
|7
|6-18
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|11
|0
|4
|7
|9-22
|4
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38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|- : -
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|- : -
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|- : -
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|- : -
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|10
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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