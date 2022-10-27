Футболист «Монци» получил ножевое ранение после нападения неизвестного. Семь человек попали в больницу

Футболист Пабло Мари и еще шесть человек получили ножевые ранения после нападения неизвестного недалеко от торгового центра в Милане. Все раненые доставлены в больницу, один из них — в критическом состоянии, сообщает журналист Танкреди Палмери.

В этом сезоне испанец выступает в Италии в составе «Монци».

Итальянский клуб арендовал футболиста летом у лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел в серии А 8 матчей, в которых забил 1 гол.