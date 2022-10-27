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Сегодня, 21:52

Футболист «Монци» получил ножевое ранение после нападения неизвестного. Семь человек попали в больницу

Иван Шитик
Корреспондент
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Пабло Мари.
Фото ФК «Монца».

Футболист Пабло Мари и еще шесть человек получили ножевые ранения после нападения неизвестного недалеко от торгового центра в Милане. Все раненые доставлены в больницу, один из них — в критическом состоянии, сообщает журналист Танкреди Палмери.

В этом сезоне испанец выступает в Италии в составе «Монци».

Итальянский клуб арендовал футболиста летом у лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел в серии А 8 матчей, в которых забил 1 гол.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монца
4
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 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
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 Рома 11 7 1 3 13-10 22
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 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
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 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
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 Торино 11 4 2 5 10-13 14
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 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
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 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
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 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
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30.10 17:00
Специя – Фиорентина
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30.10 20:00
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30.10 22:45
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31.10 20:30
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Монца – Болонья
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 7
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