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27 октября, 23:52

«Рома» на выезде победила ХИК

Иван Шитик
Корреспондент
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27 октября. ХИК — «Рома» — 1:2.
Фото ФК «Рома».

«Рома» на выезде победила ХИК в матче группового этапа Лиги Европы. Итальянский клуб одолел финский клуб со счетом 2:1.

Причем решающий гол хозяев поля забили в свои ворота.

«Рома» набрала 7 очков и сравнялась с «Лудогорцем», с которым поспорит за второе место в группе.

Лига Европы. Группа C
27 окт, 22:00. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
1:2
Рома
Лига Европы. Группа F
27 окт, 22:00. Merkur Arena (Грац)
Штурм
1:0
Фейеноорд

ФК Рома
ФК Фейеноорд
ФК ХИК
ФК Штурм
0
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 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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 - : -
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 - : -
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