«Рома» на выезде победила ХИК

«Рома» на выезде победила ХИК в матче группового этапа Лиги Европы. Итальянский клуб одолел финский клуб со счетом 2:1.

Причем решающий гол хозяев поля забили в свои ворота.

«Рома» набрала 7 очков и сравнялась с «Лудогорцем», с которым поспорит за второе место в группе.