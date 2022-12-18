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Директор «Интера» Маротта: «Воспоминания о Михайловиче могут быть только приятными, его будет очень не хватать»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о смерти экс-игрока сборной Югославии и тренера Синиши Михайловича.

«Со спортивной точки зрения он был борцом на поле, но он также боролся с этой болезнью, которая, к сожалению, взяла верх. Мы должны помнить его за то, что он продемонстрировал как футболист, как тренер и, прежде всего, как ценный человек. Воспоминания о нем могут быть только приятными, это человек, которого будет очень не хватать», — цитирует Calciomercato Маротта.

О смерти Михайловича стало известно 16 декабря. В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.

Синиша Михайлович
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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