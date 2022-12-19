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Сегодня, 01:22

«Милан» готов увеличить зарплату Беннасера по новому контракту до 3,8 миллиона евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» готов предложить полузащитнику Исмаэлю Беннасеру новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

Новое соглашение может быть рассчитано до 2027 года. При этом зарплата 25-летнего игрока вырастет до 3,8 миллиона евро.

Алжирский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

ФК Милан
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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14
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15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 - : -
4.01 14:30
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Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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 - : -
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Фиорентина – Монца
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