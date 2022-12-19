«Милан» готов увеличить зарплату Беннасера по новому контракту до 3,8 миллиона евро в год

«Милан» готов предложить полузащитнику Исмаэлю Беннасеру новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

Новое соглашение может быть рассчитано до 2027 года. При этом зарплата 25-летнего игрока вырастет до 3,8 миллиона евро.

Алжирский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.