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Сегодня, 20:10

Джеко высказался о возможном продлении контракта с «Интером»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном продлении контракта с итальянским клубом.

«Я хочу пока поиграть до июня, а затем посмотрим, что будет. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Джеко La Gazzetta dello Sport.

«Интер» готов подписать новое соглашение, но Джеко должен пойти на сокращение заработной платы с 5,5 миллионов евро до 3 миллионов евро за сезон (плюс бонусы).

Сам 36-летний игрок хочет остаться в Милане, но не готов на серьезное понижение зарплаты. Его нынешний договор истекает летом 2023 года.

В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

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Эдин Джеко
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