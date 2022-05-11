Гендиректор «Ювентуса»: «Влаховичу нужно время. Напоминаю об Ибрагимовиче, которого постоянно критиковали»

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене поделился мнением об адаптации нападающего Душана Влаховича в команде.

«Надо доверять игроку и помогать ему расти, — приводит слова Арривабене JMania. — Талант Душана очевиден. Влаховичу нужно время. Хотя, на мой взгляд, он уже показал, чего стоит. Я напоминаю об Ибрагимовиче, которого постоянно критиковали в первый год в клубе, а на следующий год он взорвался».