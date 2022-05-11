Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может остаться в команде

«Наполи» не хочет отпускать полузащитника Фабиана Руиса этим летом в другую команду, сообщает Calciomercato.

По данным источника, сам футболист хочет вернуться в Испании. Игроком интересуются «Реал» и «Барселона».

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет видеть Руиса в команде, поэтому предложит ему соглашение до лета 2023 года.

В этом сезоне 26-летний испанец провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 асисста.