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Гендиректор «Милана» рассказал об отношении к решению Доннаруммы покинуть клуб

6 июня 2021, 14:46
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Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал, как отнесся к решению голкипера Джанлуиджи Доннаруммы покинуть клуб.

«Не хочу раскрывать всех деталей. В конце концов, решение остается за игроком. Он всегда проявлял себя настоящим профессионалом. И я уважаю его решение. Он поступил так, как считает нужным», — приводит слова Газидиса Corriere dello Sport.

Доннарумма провел 37 матчей за «Милан» в прошедшем чемпионате серии А, пропустив 38 мячей и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Всего за сезон вратарь отыграл в 48 матчах с учетом Лиги Европы.

Контракт футболиста истекает 30 июня. Он принял решение не подписывать новое соглашение с «россонери».

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